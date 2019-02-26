2019-02-26T02:48:20+03:00
Общество

Сегодня во Владивостоке закрыли фуникулёр

Пассажиров просят отнестись с пониманием к временным неудобствам
Софья КУЧИНА
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Специалисты планируют завершить работы до конца рабочего дняСпециалисты планируют завершить работы до конца рабочего дняФото: vlc.ru
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В связи с профилактическими работами сегодня, 26 февраля во Владивостоке не будет работать фуникулёр, сообщают в ОАО «Электрический транспорт». Специалисты планируют завершить работы до конца рабочего дня или даже быстрее. Если это случится, «воздушный трамвайчик» выйдет на маршрут уже сегодня.

Пассажиров просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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