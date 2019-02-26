Вооружённый до зубов мужчина в балаклаве едва не ограбил магазин во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:21 2019-02-26T03:21:17+03:00

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Вооружённого до зубов грабителя задержала полиция Владивостока.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморью, в полицию ленинского района поступило сообщение оперативного дежурного частного охранного предприятия.

Заявитель рассказал, что в продуктовом магазине на улице Фадеева сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудникам охранного агентства удалось остановить мужчину в балаклаве. Тот, угрожая продавцу чем-то похожим на пистолет, требовал выдать ему деньги из кассы.

Прибыв на место, правоохранители опросили сотрудников охранного предприятия и осмотрели магазин. Стражи порядка установили личность задержанного. В отделении 32-летний житель Владивостока, ранее судимый за корыстно-насильственные преступления, во всём признался. Во время досмотра у него изъяли целый арсенал оружия: пневматический пистолет, мачете, армейский штык-нож и наручники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Грабителя ждёт тюремный срок до 10 лет. Сейчас его заключили под стражу и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU