Ещё в двух районах Приморья ужесточат наказания за лесные пожары

СЕГОДНЯ 04:12 2019-02-26T04:12:50+03:00

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С понедельника, 25 февраля ещё в двух районах Приморья – Надеждинском и Октябрьском ввели особый противопожарный режим. Теперь он действует на территории 10 муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации края.

Среди них Хасанский, Партизанский, Лазовский, Ханкайский, Кавалеровский, Ольгинский, Надеждинский, Октябрьский районы, Уссурийский и Дальнегорский городские округа. Пожароопасный сезон официально открыли в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах – объявят с 15 марта.

Напомним, что с начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 116 пожаров. Только за прошедшие сутки, 25 февраля в крае ликвидировано 11 пожаров. Из них три в Ханкайском районе, по два - в Черниговском районе, Уссурийском и Дальнегорском городских округах и по одному в Ольгинском и Тернейском районах. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, на пожарах работали 140 человек, включая сотрудников Приморской авиабазы и Приморского лесничества, привлеченных сил арендаторов, и 28 единиц техники.

Справка «КП»

Введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц, которая в обычной ситуации составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц – в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU