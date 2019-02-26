Уже этим летом Приморье отключат от аналогового ТВ

СЕГОДНЯ 05:20 2019-02-26T06:48:29+03:00

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Аналоговое телевещание в Приморье отключат уже этим летом. 3 июня 2019 года край окончательно перейдёт на «цифру», сообщает пресс-служба краевой администрации.

По словам руководителя Минкомсвязи Константина Носкова, Дальний Восток переходит на цифровое вещание в три этапа. Первопроходцем в этом году стала Магаданская область, 15 апреля этот процесс завершится в Сахалинской и Амурской областях, 3 июня – в Приморском крае и других регионах.

Отметим, на сегодня по всей России от аналогового телевидения отключены 8 миллионов человек. С 2019 года Правительство РФ поэтапно перестанет финансировать распространение общероссийских обязательных общедоступных каналов в аналоговом формате, они будут доступны зрителям только в «цифре» (20 каналов).

Министр поручил организовать работу горячих линий», волонтерского корпуса, обеспечить постоянное наличие цифровых приставок в магазинах. Также необходимо решить проблему с домовладениями, которые находятся вне зоны охвата цифрового телевидения.

По словам первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины в преддверии 3 июня в крае идёт большая информационная и организационная работа. Уже начался подбор волонтёров, которые помогут пожилым людям подключить необходимое оборудование. На базе многофункциональных центров организуют «Горячую линию». Для определённых категорий жителей края разработаны меры соцподдержки. За покупку спутникового оборудования малообеспеченные и многодетные семьи, а также пенсионеры получат 10-тысячную компенсацию – соответствующие поправки сейчас вносятся в краевой закон.

ИСТОЧНИК KP.RU