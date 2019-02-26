Роддом №3 приглашает женщин Владивостока вступить в психологическй киноклуб

СЕГОДНЯ 06:14 2019-02-26T06:14:05+03:00

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В третьем роддоме Владивостока заработает женский психологический киноклуб, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Стать его участницами смогут будущие мамы, которые здесь наблюдаются или проходят лечение в стационаре. Под руководством медицинского и аналитического псхолога Владивостокского клинико-диагностического центра Таира Шаршеева, женщины смогут проанализировать и обсудить такие актуальные темы, как материнство, женственность, сексуальность, взросление, а также семейные взаимоотношения – связь с детьми и мужем.

По словам главврача роддома Светланы Сагайдачной, это уникальный проект. Он направлен на улучшение психоэмоционального состояния женщин, готовящихся к рождению ребенка, с помощью группового просмотра определенных кинолент.

- Это не просто увлекательное времяпровождение, а возможность исследовать различные области собственного сознания, шире взглянуть на те или иные проблемы и разнообразить собственную картину мира. Фильмы, которые будут предложены вниманию участниц клуба, - это своего рода метафоры, мифы или сказки, которые помогают рассмотреть многие волнующие вопросы под другим углом и попробовать найти на них ответы, - пояснила медик.

Презентация психологического киноклуба пройдет в четверг, 28 февраля, в конференц-

зале женской консультации «третьего» роддома Владивостока (ул. Калинина, 55, 1-й

этаж). Начало мероприятия – в 15 часов, ориентировочная продолжительность – 3 часа

(просмотр и обсуждение). Фильмом-открытием станет документальная лента «Слёзы верблюдицы», призванная помочь разобраться в причинах возникновения послеродовой депрессии и отыскать пути для выхода из этого состояния.

Для участия необходима предварительная запись в регистратуре или по телефону: 246-96-88.

ИСТОЧНИК KP.RU