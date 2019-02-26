Приморца наградили медалью за спасение трёхлетнего малыша на пожаре

СЕГОДНЯ 06:38 2019-02-26T07:12:11+03:00

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Жителя села Самарга в Тернейском районе наградили медалью Всероссийского добровольного пожарного сообщества «За отвагу и доблесть на пожаре». Зимой 2017 года Иван Мирсанов вынес из горящего дома трёхлетнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Приморью, в тот день в селе случился пожар в жилом доме, где находилась пожилая женщина с двумя детьми. Иван побежал к горящему дому, когда услышал крики соседей. Узнав от хозяйки, что ей удалось выбраться только с одним малышом, а внук Андрей остался в здании, он ринулся к входной двери.

Из-за сильного задымления пробраться в комнаты через дверь мужчине не удалось. И тогда, расспросив хозяйку, в какой комнате может быть мальчик, герой разбил окно и всё-таки проник в дом. Первая попытка не увенчалась успехом. Выскочив из дома и отдышавшись, Иван Мирсанов вновь залез в помещение через окно. Услышав детский крик, он нашёл ребёнка под кроватью, достал его и через окно передал односельчанину.

Глава Самаргинского сельского поселения Валерия Олейникова рассказала, что рядом с горящим домом собралось несколько добровольцев - жителей села, но только Иван Мирсанов, не растерявшись в сложной и опасной ситуации, проявил смелость и смекалку, рискуя жизнью, дважды входил в горящий дом, и спас жизнь ребёнка.

Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тернейского муниципального района подполковник внутренней службы Евгений Евзютин, находясь в служебной командировке в селе Самарга, в присутствии односельчан вручил заслуженную награду Ивану Мирсанову.

ИСТОЧНИК KP.RU