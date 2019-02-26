Новгородская мошенница обманула мамочку из Приморья

СЕГОДНЯ 07:26 2019-02-26T07:26:39+03:00

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Прокурор Находки утвердил обвинение по уголовному делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

По версии следствия, в январе 2018 жительница Новгородской области разместила в соцсети объявление о продаже детских вещей по низкой цене. На него обратила внимание жительница Находки. Лжепредпринимательница в переписке потребовала перевести ей деньги за детский комбинезон, который приглянулся потенциальной покупательнице. Однако даже отправив деньги – 6 тысяч рублей, женщина так и не увидела обновку для своего малыша.

В ходе следствия фигурантка признала свою вину и оплатила ущерб. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU