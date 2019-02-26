В Приморье женщина задолжала за «коммуналку» и лишилась авто

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-26T08:36:47+03:00

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Жительница Находки немало задолжала за «коммуналку» - сумма её долга по счетам составила целых 120 тысяч рублей. О том, что в отношении неё возбуждено исполнительное производства гражданка знала, но от исполнения судебного решения всячески уклонялась.

Приставы установили, что у должницы есть автомобиль Toyota Belta, 2010 года выпуска. На него пристав-исполнитель наложил арест. У злостной неплательщицы изъяли её авто и передали на ответственное хранение взыскателю.

Пресс-служба ведомства УФССП по Приморью сообщает, если хозяйка «железного коня» не расплатится с долгами, транспортное средство передадут на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU