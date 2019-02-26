Руководитель Морской спасательной службы превысил полномочия и попал под «статью»

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-26T09:16:44+03:00

Теперь он обвиняемый по уголовному делу

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Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении одного из бывших руководителей Приморского филиала ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлот».

По данным следствия, в середине 2018 года сотрудник филиала незаконно подписал акты о приемке выполненных работ ООО «Судоремонтная компания «Первомайское» по ремонту судна «Ирбис». Как установило следствие, в действительности ремонт не был сделан в полном объёме.

После возбуждения уголовного дела была создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, Управления ФСБ России по Приморскому краю и Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. Ведомства провели неотложные обыски в офисах юридических лиц и по месту жительства лиц, предполагаемо причастных к совершению преступления. В ходе обысков силовики изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Ущёрб, установленный на момент возбуждения уголовного дела, превысил 600 тысяч рублей. Следствие проверяет версию о совершении аналогичных преступных действий в ФБУ «Морская спасательная служба». Также ведомство проверяет причастность к преступлениям иных должностных лиц, в том числе в соучастии с работниками коммерческих организаций.

Сейчас по уголовному делу проводится ряд следственных и процессуальных действий, его расследование находится на контроле в аппарате следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU