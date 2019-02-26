2019-02-26T09:31:45+03:00
Общество

Энергетики в Приморье проводят рейды по выявлению фактов хищений электроэнергии

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Специалисты Приморских электрических сетей (АО «ДРСК») ведут работу по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии. Эффективным способом борьбы с потерями электроэнергии является систематическое проведение рейдов. В январе специалисты филиала провели 136 рейдов в населенных пунктах Приморья, в ходе которых выявили неучтенного потребления на сумму свыше 1,6 млн рублей.

В прошлом году специалистами Приморских электрических сетей было проведено 3398 рейдов, в ходе которых выявлено неучтенного потребления в размере 11119,6 тыс. кВт.ч на сумму более 22 млн рублей. Это сравнимо с объемами потребления небольшого города в течение двух месяцев.

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В отношении нарушителей энергетики составляют акты о неучтенном энергопотреблении. Каждый такой выявленный случай влечет за собой обязательную оплату за потребленную электроэнергию в добровольном, а в случае отказа – в судебном порядке. В прошлом году энергетики Приморских электрических сетей обратились в судебные инстанции с 20 исками о взыскании неоплаченного бездоговорного потребления, по 19 искам суд вынес решение в пользу сетевой компании, по 1 иску – рассмотрение назначено на этот год.

Хищения электроэнергии по-прежнему остаются распространённым явлением. В антирейтинге по количеству хищений в Приморье - Партизанский, Октябрьский, Хорольский районы и Уссурийский ГО. В эти районы были организованы рейды с привлечением специалистов из других структурных подразделений, а также участковых.

Задача подобных рейдов – это не только снижение потерь и выявление фактов неучтенного потребления, но и проведение разъяснительной работы с каждым потребителем об ответственности за кражу электроэнергии, а также смертельной опасности незаконных подключений. Стоит помнить, что подключение в обход установленных законом процедур является преступлением и влечет серьезные штрафные санкции по отношению к нарушителю.

Энергетики обращаются к жителям региона с убедительной просьбой обо всех случаях самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета сообщать по телефону единого контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

ИСТОЧНИК KP.RU

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