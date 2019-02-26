В Приморье иностранец попытался подкупить полицейского, но не вышло

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-26T10:04:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморские следователи возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

33-летний уроженец Кыргызстана предоставил ложные сведения при оформлении миграционного учета. В результате в ОМВД России по Артёму на него составили административный протокол. Желая избежать ответственности, мужчина лично передал сотруднику правоохранительных органов взятку – 40 тысяч рублей за то, чтобы тот аннулировал протокол. После этого его сразу же задержали сотрудники ФСБ России по Приморью.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU