2019-02-26T10:04:01+03:00
Общество

В Приморье иностранец попытался подкупить полицейского, но не вышло

Уроженец Кыргызстана хотел избежать административной ответственности, но попался на даче взятки
Софья КУЧИНА
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Фото: http://kherson.life/Фото: http://kherson.life/
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Приморские следователи возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

33-летний уроженец Кыргызстана предоставил ложные сведения при оформлении миграционного учета. В результате в ОМВД России по Артёму на него составили административный протокол. Желая избежать ответственности, мужчина лично передал сотруднику правоохранительных органов взятку – 40 тысяч рублей за то, чтобы тот аннулировал протокол. После этого его сразу же задержали сотрудники ФСБ России по Приморью.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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