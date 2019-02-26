Хитроумный вор вынес телевизор из хостела, спрятав его под курткой
Дело направлено в суд
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Прокурор Фрунзенского района утвердил обвинение для жителя Владивостока, который обокрал хостел.
По версии предварительного расследования, 13 декабря 2018 года мужчина заселился в хостел, в центре города. Дождавшись, когда его сосед по комнате ушёл, он решил похитить телевизор из номера, который стоил 5 тысяч рублей.
Злумышленник обернул технику курткой и незаметно пронёс через администратора хостела, а потом продал его случайному прохожему.
Дело направлено в суд на рассмотрение.
ИСТОЧНИК KP.RU