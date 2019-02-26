Хитроумный вор вынес телевизор из хостела, спрятав его под курткой

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-26T11:17:22+03:00

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Прокурор Фрунзенского района утвердил обвинение для жителя Владивостока, который обокрал хостел.

По версии предварительного расследования, 13 декабря 2018 года мужчина заселился в хостел, в центре города. Дождавшись, когда его сосед по комнате ушёл, он решил похитить телевизор из номера, который стоил 5 тысяч рублей.

Злумышленник обернул технику курткой и незаметно пронёс через администратора хостела, а потом продал его случайному прохожему.

Дело направлено в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU