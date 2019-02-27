В Приморье станет на пару градусов холоднее

СЕГОДНЯ 00:14 2019-02-27T01:43:53+03:00

Уже совсем скоро весна опять вернётся

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Сегодня, 27 февраля, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Примпогода. Без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха ночью -3...-24°C, днем +8...-3°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер н юго-западный, южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU