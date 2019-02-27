В Приморье станет на пару градусов холоднее
Сегодня, 27 февраля, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Примпогода. Без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха ночью -3...-24°C, днем +8...-3°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер н юго-западный, южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.
ИСТОЧНИК KP.RU