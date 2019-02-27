В Приморье Россельхознадзор нашёл сальмонеллы в рыбной муке

СЕГОДНЯ 07:27 2019-02-27T07:27:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В 180 тоннах рыбной кормовой муки специалисты Россельхознадзора выявили опасные бактерии – сальмонеллы. На лабораторный контроль продукцию сдал сам владелец, чтобы определить её качество и безопасность.

В ходе лабораторных испытаний в партии рыбной муки нашлись бактерии сальмонеллы группы I. Отметим, что бактерия сальмонеллы может вызвать инфекционное заболевание пищеварительной системы у животных. Причём сопровождается она тяжёлым отравлением. Так что такая находка –это нарушение ГОСТ 2116-2000 и технических условий.

Результаты исследований направили в ветеринарную госинспекцию Приморья. Также сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.

Производителю рекомендовали сдать следующую партию продукции на микробиологическое исследование, чтобы подтвердить ее качество и безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU