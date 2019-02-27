2019-02-27T10:57:08+03:00
Общество

В Приморье многодетные семьи получат по миллиону на автомобиль

Инициатива коснётся семей, которые воспитывают не менее шести детей
Софья КУЧИНА
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Фото: http://zdesvsyo.ru/Фото: http://zdesvsyo.ru/
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил предусмотреть в краевом бюджете ещё одну меру соцподдержки для многодетных семей. Поправки в краевой закон приняли на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 27 февраля.

Социальную выплату до 1 миллиона рублей однократно предоставят многодетным семьям, которые воспитывают 6 и более детей. Инициатива касается и тех семей, в которых дети находятся под опекой не менее трёх лет. Действовать она будет до 31 декабря 2024 года. При желании семьи могут добавить собственные сбережения и купить более дорогую машину.

Депутаты поддержали закон в трёх чтениях. В ближайшее время он вступит в силу. Для того, чтобы получить выплату, многодетным родителям надо будет обратиться в департамент труда и социального развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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