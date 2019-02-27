В Приморье два дружка убили пенсионеров ради 4 тысяч рублей и дешёвой «звонилки»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-27T08:37:24+03:00

Преступники пробрались в дом к пожилым людям и жестоко с ними расправились

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В Приморье осудили двух убийц, которые жестоко расправились с пенсионерами.

Как установили в суде, в августе 2018 года фигуранты дела решили ограбить пенсионеров из села Дмитриевка, Черниговского района.

Они проникли в дом к потерпевшим, жестоко избили их, используя отвёртку и нож. Сначала они убили хозяйку, а потом принялись избивать её мужа, требуя сказать, где он хранит деньги. Когда тот ответил, что сбережения они с супругой хранили в банке, один из злоумышленников ударил его несколько раз ножом. От этих ран хозяин дома и скончался.

После этого преступники нашли в доме 4 тысячи рублей, мобильный телефон за тысячу и продукты. Всё это они забрали с собой.

Полиция оперативно установила личности нападавших. При задержании похищенный телефон всё ещё находился у убийц.

Подсудимых признали виновными в убийстве, сопряжённом с разбоем. С учётом отягчающих обстоятельств и уголовного осуждения по предыдущему приговору фигуранты получили по 24 года и 26 лет «строгача».

Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования родственников убитых о взыскании с осужденных по 500 тысяч рублей с каждого в счет компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU