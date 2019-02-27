Приморцы будут отмечать День пчеловода

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-27T09:31:23+03:00

Почти 7 тысяч местных пчеловодов ежегодно собирают до 5 тысяч тонн мёда

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Сегодня, 27 февраля, краевой парламент рассмотрел 50 вопросов, в том числе отставку депутата Руслана Маноконова и выплату миллиона рублей многодетным семьям на покупку автомобиля. Также народные избранники обсудили поправки к краевому закону о пчеловодстве, которые предложил комитет Заксобрания по продовольственной политике и природопользованию.

Речь идёт о том, чтобы в последнюю субботу августа отмечать День пчеловода. Идею нового регионального праздника утвердили пока в первом чтении и вернутся к ней в марте.

Как пояснил заместитель председателя комитета Александр Тютерев, последнюю субботу августа выбрали не случайно. В это время в Анучинском районе Приморья проходит ежегодный фестиваль мёда.

- Приморский мёд является одним из лучших в России, - подчеркнул председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов. - И праздник, объявленный в честь пчеловодов, только привлечёт внимание к этой важной отрасли, подчеркнёт ее значение для нашего края.

По информации пресс-службы краевого парламента, в Приморье сейчас около 7 тысяч пчеловодов, которые ежегодно собирают до 5 тысяч тонн мёда. Основной объём производят личные подсобные хозяйства, где содержится более 90 % пчелосемей. Медоносной теме в ноябре прошлого года посвятили эфир на радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU