2019-02-27T09:56:57+03:00
Общество

110 кило подозрительного кальмара и рыбы пытались продать жителям Артёма

В торговой точке на Херсонской прошли проверки
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.gastronom.ru/product/kalmar-867Фото: https://www.gastronom.ru/product/kalmar-867
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В Артёме во время проверки магазина на улице Херсонской инспекторы Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных правил хранения и реализации рыбы и кальмара весом 110,6 килограммов.

Согласно материалам проверки, в торговой точке продавали продукцию с нарушениями законодательства. На 22 кило неразделанной мороженой корюшки, 66 кило мороженого кальмара, 30,6 кило камбалы и рыбы лососевых пород не было маркировки. Продавец также не смог предъявить ветеринарные сопроводительные документы. Рыбу и кальмар изъяли и поместили на ответственное изолированное хранение.

В отношении продавца возбуждено дело об административном правонарушении. После его рассмотрения небезопасную продукцию утилизируют или уничтожат, а продавцу назначат штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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