Тоннель имени Сталина откроется во Владивостоке уже в мае

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-27T10:35:26+03:00

В 2019 году ОАО «РЖД» потратит на Приморье 11,8 миллиардов рублей

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Уже в мае, после масштабной модернизации во Владивостоке откроется тоннель имени Сталина, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Помимо этого в инвестиционной программе ОАО «РЖД» на 2019 год ввести в эксплуатацию жилой дом на станции Смоляниново, и завершить до ноября работы по реконструкции станции Смоляниново и разъезда Красноармейский. На эти цели компания предусмотрела 11,8 миллиардов рублей.

Актуальные вопросы о совместной работе региона и ОАО «РЖД» обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и начальника Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

Участники встречи выразили твердую уверенность в расширении сотрудничества в различных сферах деятельности, направленного на развитие экономического потенциала региона, повышение транспортной доступности и благополучие его жителей.

– Сегодня мы вместе с губернатором Приморского края посетили тоннель имени Сталина, который очень важен для Владивостока. В конце мая он будет открыт для движения пригородных поездов, тем самым будут сняты временные неудобства для жителей города в части транспортной доступности, связанные с ремонтными работами, – отметил начальник ДВЖД.

По словам Олега Кожемяко, открытие Владивостокского тоннеля даст возможность жителям отдаленного района Мыса Чуркин быстро попасть в любую часть города, минуя загруженность автомобильных магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU