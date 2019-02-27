Приморец обокрал сотрудницу детсада и угодил под суд
В спальной детской комнате он разжился деньгами
Фото: https://zelenograd24.ru
Изменить размер текста:
Прокуратура Находки утвердила обвинение по уголовному делу о краже.
По версии следствия, в конце октября 2018 года фигурант дела пришёл вечером в детсад забрать ребёнка своих родственников. Зайдя в спальную детской комнаты, где никого не было, мужчина похитил из женской сумки кошелек (стоимостью 1,5 тыс. рублей), 3 тысячи рублей и банковскую карту.
В тот же день он снял с карты 4 тысячи рублей. Свою вину злоумышленник признал в полном объёме и возместил ущерб.
Дело направлено в суд на рассмотрение.
ИСТОЧНИК KP.RU