Приморец обокрал сотрудницу детсада и угодил под суд

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-27T11:09:36+03:00

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Прокуратура Находки утвердила обвинение по уголовному делу о краже.

По версии следствия, в конце октября 2018 года фигурант дела пришёл вечером в детсад забрать ребёнка своих родственников. Зайдя в спальную детской комнаты, где никого не было, мужчина похитил из женской сумки кошелек (стоимостью 1,5 тыс. рублей), 3 тысячи рублей и банковскую карту.

В тот же день он снял с карты 4 тысячи рублей. Свою вину злоумышленник признал в полном объёме и возместил ущерб.

Дело направлено в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU