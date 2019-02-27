Последний день зимы во Владивостоке будет теплым

СЕГОДНЯ 21:56 2019-02-27T21:56:11+03:00

Прогноз погоды не обещает больших сюрпризов

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Ночью во Владивостоке облачно. Вероятность осадков 90%. Атмосферное давление в пределах нормы (764 мм.рт.ст.). Температура воздуха −0...+1°. Ветер северный очень слабый (0–2 м/с). Относительная влажность 90%, сообщает портал Primpogoda.ru.

Днем во Владивостоке малооблачно, кучевые облака. Вероятность осадков 10%. Атмосферное давление в пределах нормы (763 мм.рт.ст.). Температура воздуха −0...+5°. Ветер юго-западный очень слабый (1–2 м/с). Относительная влажность 71%.

ИСТОЧНИК KP.RU