Последний день зимы во Владивостоке будет теплым
Прогноз погоды не обещает больших сюрпризов
фото - архив КП
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Ночью во Владивостоке облачно. Вероятность осадков 90%. Атмосферное давление в пределах нормы (764 мм.рт.ст.). Температура воздуха −0...+1°. Ветер северный очень слабый (0–2 м/с). Относительная влажность 90%, сообщает портал Primpogoda.ru.
Днем во Владивостоке малооблачно, кучевые облака. Вероятность осадков 10%. Атмосферное давление в пределах нормы (763 мм.рт.ст.). Температура воздуха −0...+5°. Ветер юго-западный очень слабый (1–2 м/с). Относительная влажность 71%.
ИСТОЧНИК KP.RU