Киноклуб для беременных открывается во Владивостоке

27 Февр. 23:17 2019-02-27T23:17:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Женский психологический киноклуб начинает свою работу в четверг, 28 февраля, в Приморье. Специализированное направление в своей работе открывает родильный дом № 3 Владивостока. Его участницами смогут будущие мамы, наблюдающиеся в учреждении и проходящие лечение в его стационаре.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, работа киноклуба направлена на улучшение состояния женщин, готовящихся к родам.

— Киноклуб — это уникальный проект, реализуемый при участии специалистов центра психологической помощи владивостокского клинико-диагностического центра. Это не просто увлекательное времяпровождение, групповой просмотр подразумевает обсуждение увиденного в компании с другими будущими мамами и психологом. Это дает возможность исследовать различные области сознания, шире взглянуть на те или иные проблемы, — пояснила главный врач учреждения родовспоможения Светлана Сагайдачная.

Организаторы киноклуба отмечают, что фильмы, которые будут предложены вниманию участниц клуба, — это своего рода метафоры, мифы или сказки, которые помогают рассмотреть многие волнующие вопросы под другим углом и попробовать найти на них ответы.

В числе актуальных тем, которые женщинам предстоит обсудить — материнство, женственность, взросление, а также семейные взаимоотношения — связь с детьми и мужем.

Что же касается ближайшего просмотра, то фильмом-открытием станет документальная кинолента «Слезы верблюдицы», призванная помочь разобраться в причинах возникновения послеродовой депрессии и отыскать пути для выхода из этого состояния. Сопровождать будущих мам в их исследовании будет медицинский и аналитический психолог владивостокского клинико-диагностического центра Таира Шаршеева.

Кстати!

Презентация психологического киноклуба пройдет в четверг, 28 февраля, в конференц-зале женской консультации «третьего» роддома Владивостока (улица Калинина, 55, 1 этаж). Начало мероприятия — в 15.00, ориентировочная продолжительность — три часа (просмотр и обсуждение). Необходима предварительная запись в регистратуре или по телефону: 8 (423) 246-96-88.

ИСТОЧНИК KP.RU