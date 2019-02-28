2019-02-28T00:30:54+03:00
Спорт

Спортсмены Приморья начнут получать больше

Выплаты за победы на соревнованиях всех уровней возрастут
Игорь СОРОКИН
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Поправки в закон «О физической культуре и спорте в Приморском крае» одобрены во втором и третьем чтениях на очередном заседании Законодательного Собрания края.

Они предусматривает установление права на призовые выплаты и стипендии спортсменам и их тренерам, добившимся высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях как в олимпийских, так и неолимпийских видах спорта.

Согласно поправкам поощрение смогут получать победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы, Всемирных игр, Юношеских Олимпийских игр, Всемирных Универсиад, Всемирных юношеских игр при условии участия в указанных соревнованиях спортсменов не менее чем 25 стран мира, а также призеры и победители чемпионатов, первенств и кубков России в случае участия в указанных соревнованиях спортсменов не менее чем 25% субъектов РФ от общего количества субъектов РФ; победители и призеры финальных соревнований Спартакиады молодежи России, Спартакиады учащихся России и их тренеры.

Пока департамент физкультуры и спорта разрабатывает проект постановления о внесении изменений в порядки предоставления призовых выплат и стипендий спортсменам за высокие результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях и их тренерам, который вступит в силу после согласования в администрации Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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