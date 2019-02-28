Владельцам зданий Владивостока напомнили о весенней уборке

СЕГОДНЯ 01:31 2019-02-28T01:31:58+03:00

Незаконные объявления и афиши на зданиях, надписи и граффити регулярно фиксируют сотрудники районных администраций

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Административно-территориальные управления районов Владивостока напоминают собственникам и арендаторам зданий, что они обязаны содержать фасады и прилегающую территорию в чистоте.

— Необходимо оперативно закрашивать надписи и граффити на фасадах зданий и других строений, не допускать размещения незаконной рекламы, а также заботиться о санитарном состоянии и благоустройстве прилегающей территории, — рассказывают представители АТУ.

Многоквартирные дома и их фасады в чистоте обязаны содержать обслуживающие организации, магазинов и других организаций — собственники и арендаторы.

Стоит отметить, что незаконные объявления и афиши на зданиях, надписи и граффити регулярно фиксируют сотрудники районных администраций. Они обязуют собственников навести порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU