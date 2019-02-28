Владивосток вывез очередную свалку

СЕГОДНЯ 05:59 2019-02-28T05:59:12+03:00

Для вывоза отходов только на Чкалова понадобится шесть КАМАЗов

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Беспорядок и антисанитария — на косогоре в районе детсада на Чапаева, 26 вновь скопился мусор.

Сегодня, 28 февраля, с восьми утра незаконную свалку ликвидирует бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Работа ведётся с привлечением спецтехники.

На уборку сотрудники СГТ вышли по плану — только с начала года во Владивостоке ликвидировано более 40 незаконных свалок, вывезено около 1500 тонн бытового и строительного мусора. Для вывоза отходов только на Чкалова понадобится шесть КАМАЗов.

— Большое количество свалок в частном секторе, например, обусловлено нежеланием собственников индивидуальных жилых домов заключать договоры на вывоз отходов. Также не хотят платить за вывоз и утилизацию мусора некоторые торговые компании. Незаконные свалки мусора, которые нередко образуются в одних и тех же местах, администрация города вынуждена вывозить за бюджетные средства. Типичный состав свалки — строительный мусор, крупногабаритные отходы, старая мебель, бытовые приборы, отработанные шины, бытовой мусор, — пояснили в СГТ.

Напомним, в этом году в городе были ликвидированы крупные скопления мусора в районе картодрома Змеинка, на сопке Холодильник, на улицах Арсеньева, Выселковой (район Дальхимпрома), Фонвизина, Нейбута, Снеговой и других. При этом в районе Змеинки и на сопке Холодильник уборка проводилась уже не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU