2019-02-28T06:06:00+03:00
Политика

Владивостокский вице-мэр Александр Юров ушел со своего поста

Экс-чиновник решил работать в компании «ДЭК»
Пётр КАМУШКИН
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Александр Юров (справа) уже много лет работает в сфере энергетики. Правда, всё больше чиновникомАлександр Юров (справа) уже много лет работает в сфере энергетики. Правда, всё больше чиновникомФото: vlc.ru
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Владивостокский вице-мэр Александр Юров покинул свой пост. Он перешел на работу в энергетическую компанию «ДЭК».

В мэрии приморской столицы Юров курировал вопросы топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Так что можно сказать, что чиновник продолжил работать по специальности – просто не в госсекторе. Вице-мэром его назначил предыдущий глава Владивостока Виталий Веркеенко. До этого Юров просто возглавлял городское управление ТЭК, а еще раньше – занимал пост вице-губернатора Приморья.

В компании «ДЭК» экс-чиновник займет пост операционного директора – эту должность ввели совсем недавно, после реформирования организационной структуры. Он также будет руководить зампредседателями филиалов «ДЭК».

– Сейчас перед компанией стоят амбициозные, серьезные задачи, связанные с сокращением дебиторской задолженности, развитием новых сервисов, расширением территории обслуживания. Кроме того, сейчас мы создаем единые центры для оплаты коммунальных услуг на Дальнем Востоке, – приводит слова Юрова пресс-служба предприятия

Первым делом бывший вице-мэр отправился с рабочей поездкой в Хабаровск – там он обсудил перспективы «ДЭК» в региона и ряд важных проектов.

Сейчас обязанности Юрова в мэрии Владивостока исполняет Ольга Козерацкая – ее назначили на этот пост в середине февраля. Раньше она работала в приморской администрации одновременно с нынешним главой Олегом Гуменюком. Ольга Козерацкая являлась заместителем мэра Владимира Николаева – и занималась финансовыми вопросами. Вероятно, именно давнее сотрудничество с нынешним врио мэра и стало причиной назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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