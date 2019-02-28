Лжесокурсницу осудили за коварный обман в Приморье

СЕГОДНЯ 06:46 2019-02-28T06:46:05+03:00

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В Находке суд рассмотрит дело о хищении денег, совершенном лжесокурсницей.

Прокуратура Находки утвердила заключение по уголовному делу в отношении гр-ки Ф. Её обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, преступление совершено осенью 2017 года, когда фигурантка случайно увидела объявление жительницы Находки о розыске своих однокурсников. Так, женщина опубликовала в газете информацию с просьбой откликнуться своих однокурсников, с которыми она обучалась в Казани в медучилище.

Злоумышленница связалась с потерпевшей по телефону и сообщила ложные сведения о том, что она является ее однокурсницей. Войдя к ней в доверие, фигурантка рассказала о своих кредитных обязательствах, попросив одолжить ей денег, не намереваясь его возвращать.

Потерпевшая, будучи уверена, что помогает своей однокурснице, перевела со своего счета в общей сложности 77 тысяч рублей, которые злоумышленница похитила, распорядившись по собственному усмотрению.

Вину женщина полноостью признала. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU