Владивостоцы будут счастливы лишь в премьере

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-28T08:10:59+03:00

Напомним, что шуметь и нарушать тишину и покой граждан во Владивостоке запрещено с 22 часов до 9 утра, в выходные и праздничные дни с 23:00 до 10:00 и днём с 13:00 до 15:00

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На этой неделе административными комиссиями краевого центра было рассмотрено 8 протоколов по статье «Нарушение тишины и покоя граждан». Теперь всем правонарушителям за громкую музыку посреди ночи и шум в часы отдыха придётся заплатить от 1 до 3 тысяч рублей. Тем, кто за данное правонарушение привлекается не в первый раз, придётся заплатить 4 тысячи рублей.

На текущей неделе за нарушение тишины к ответственности были привлечены шумные граждане, проживающие на проспекте 100-летия Владивостока, 116, Кирова, 42, Магнитогорской, 24, Океанском проспекте, 112, Луговой, 66 и 70, Ильичева, 22 и Сельской, 5.

Напомним, что шуметь и нарушать тишину и покой граждан во Владивостоке запрещено с 22 часов до 9 утра, в выходные и праздничные дни с 23:00 до 10:00 и днём с 13:00 до 15:00. Каждый, кто пренебрегает этими правилами, рискует заплатить штраф.

Специалисты напоминают горожанам, что в случае шума в установленные часы отдыха необходимо вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов зафиксируют факт правонарушения, установят правонарушителя и передадут материалы в районную административную комиссию, которая уже рассмотрит дело и назначит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU