Житель Владивостока обидел ни в чем не виноватую женщину

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-28T08:42:39+03:00

В настоящий момент мужчина ожидает судебного решения по административному материалу об оставлении места ДТП

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Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, скрывшегося с места ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ во Владивостоке

Как сообщалось ранее, ранним утром 19 февраля на дороге межквартального проезда в районе дома 17 по улице 50 лет ВЛКСМ была сбита женщина 1984 года рождения. Водитель с места автоаварии скрылся. Женщину травматизировали.

Вскоре, как положено водителя, а также марку автомобиля, совершившего наезд на пешехода.

Им оказался местный житель, мужчина 1952 года рождения, владелец автомашины Toyota Surf.

По словам задержанного он не заметил пешехода, и не почувствовал, когда совершил наезд. Свою вину полностью признал.

В настоящий момент мужчина ожидает судебного решения по административному материалу об оставлении места ДТП.

Пострадавшая женщина скончалась в больнице. Назначен ряд исследований, после которых материалы дела передадут в следственное управление УМВД России по городу Владивостоку для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU