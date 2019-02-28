Житель Владивостока обидел ни в чем не виноватую женщину
Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, скрывшегося с места ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ во Владивостоке
Как сообщалось ранее, ранним утром 19 февраля на дороге межквартального проезда в районе дома 17 по улице 50 лет ВЛКСМ была сбита женщина 1984 года рождения. Водитель с места автоаварии скрылся. Женщину травматизировали.
Вскоре, как положено водителя, а также марку автомобиля, совершившего наезд на пешехода.
Им оказался местный житель, мужчина 1952 года рождения, владелец автомашины Toyota Surf.
По словам задержанного он не заметил пешехода, и не почувствовал, когда совершил наезд. Свою вину полностью признал.
В настоящий момент мужчина ожидает судебного решения по административному материалу об оставлении места ДТП.
Пострадавшая женщина скончалась в больнице. Назначен ряд исследований, после которых материалы дела передадут в следственное управление УМВД России по городу Владивостоку для принятия процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU