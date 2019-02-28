Дым столбом: небольшой пожар во Владивостоке напугал горожан

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-28T10:08:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Небольшой пожар во Владивостоке не на шутку перепугал горожан. Возгорание на Народном проспекте было видно из разных частей города – черные клубы дыма поднимались на добрый десяток метров.

Сегодня в приморской столице произошел очередной пожар. На Народном проспекте, недалеко от остановки «Педучилище» загорелась свалка строительного мусора. Как сообщают очевидцы, после нескольких громких хлопков ее охватило пламя; черный дым было видно со многих мест Владивостока.

dpskontrol_125rus Народный проспект, Владивосток. Пожар

Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны поступило в 15:29. Уже через семь минут на месте оказались пожарные расчеты. С огнем справились быстро – хотя пламя охватило 30 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Стоит отметить, что это уже второе подобное происшествие во Владивостоке за сегодняшний день. Первый инцидент утром произошел недалеко от автовокзала – там загорелся мусор в районе шиномонтажки. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU