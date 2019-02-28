Синоптики предупредили жителей Владивостока о задымлении от лесных пожаров

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-28T12:03:13+03:00

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Синоптики предупредили жителей Владивостока о задымлении, которое сохранится в столице Приморья еще несколько дней. Несмотря на то, что сегодня из-за южного ветра ситуация слегка улучшилась, Примгидромет на ближайшие несколько дней не прогнозирует улучшения ситуации.

- Задымление во Владивостоке будет сохраняться до тех пор, пока не начнутся осадки. Сегодня ситуация немного улучшилась из-за южного ветра, но в целом опасность задымления во Владивостоке сохраняется. На ближайшую неделю осадков не прогнозируется, - рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Утром в среду, 27 февраля, из-за дыма от пожаров и палов сухой травы в Приморье и во Владивостоке, а также в районах края отмечалось ухудшение видимости, однако во второй половине дня ветер сменил направление на южное, что улучшило ситуацию.

Сейчас уровень загрязнения воздуха не превышает санитарных норм, но концентрация пыли и угарного газа во Владивостоке выше обычных значений. Накануне в Пожарском районе Приморья был введен особый противопожарный режим, теперь такой режим действует в 11 районах края. К тушению пожаров привлечены дополнительные силы спасателей.

Открыта «горячая линия» для информирования о палах сухой растительности и несоблюдении норм пожарной безопасности в муниципалитетах. Позвонив на номер: 8 (914) 704-76-78, можно сообщить не только о палах и пожарах, но и о готовности своих населенных пунктов к прохождению пожароопасного периода.

ИСТОЧНИК KP.RU