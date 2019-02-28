Сегодня АО «Восточный Порт» празднует 45-летие со дня основания

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-28T12:11:03+03:00

В этот день в 1974 году вышел приказ Министерства морского флота СССР № 36 об организации морского торгового порта «Восточный Порт»

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Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», празднует 45 лет со дня создания.

В этот день в 1974 году вышел приказ Министерства морского флота СССР № 36 об организации морского торгового порта «Восточный Порт», самого глубоководного и механизированного порта-гиганта огромной страны.

АО «Восточный Порт» прошло славный путь от всесоюзной ударной комсомольской стройки до крупнейшего стивидора России, грузооборот которого составляет 15% всего морского угольного экспорта страны.

Мы – компания, ориентированная в будущее. Готовится к вводу в эксплуатацию Третья очередь Угольного комплекса. В ходе IV Восточного экономического форума здесь состоялся запуск установки нового тандемного вагоноопрокидывателя, а в рамках XII международного форума «Транспорт России» на Третьей очереди открыта современная складская линия – основной конвейер, стакер и реклаймер. На станции Находка-Восточная сдан в эксплуатацию парк отправления порожних вагонов. Полным ходом идет строительство железнодорожного парка «Новый».

Сегодня АО «Восточный Порт» - площадка широкого применения лучших доступных технологий и системного подхода к вопросу защиты окружающей среды. За последние годы в модернизацию оборудования очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря и проведение других экологических акций терминал инвестировал 1,4 млрд руб. В настоящее время компанией реализуется комплексная экологическая программа по переходу на закрытые технологии перевалки угля.

Мы - основной налогоплательщик и крупнейший работодатель Находкинского городского округа, один из безусловных лидеров экономики Дальнего Востока.

«Все достижения компании — это, в первую очередь, заслуга каждого работника, который когда-либо трудился или продолжает свой трудовой путь в АО «Восточный Порт», - отметил в своей поздравительной речи Вадим БАЙБАК, управляющий директор АО “Восточный Порт”. — Мы гордимся своей историей и традициями, крепко стоим на ногах и активно планируем будущее. Поздравляю коллектив с этим важнейшим праздником, желаю каждому крепкого здоровья, оптимизма и благополучия».

В честь 45-летнего юбилея АО «Восточный Порт» получило в подарок от ООО «Управляющая портовая компания» Сертификат о присвоении одному из новых гейзеров Кроноцкого государственного биосферного заповедника, который находится в долине реки Гейзерной на Камчатке, названия «Восточный-45».

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею, запланированы на 6-7 июля 2019 года и совмещены с празднованием Дня работника морского и речного флота. АО “Восточный Порт” готовит грандиозный праздник не только для работников, но и для всех жителей Приморского края. Также в рамках празднования в течение весны и лета запланирован ряд развлекательных, спортивных и образовательных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU