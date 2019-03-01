В первый весенний день Приморью обещают снег
Сегодня, 1 марта, погоду в Приморье будет определять поле пониженного атмосферного давления. Местами небольшой снег с вероятностью 50%. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...+11°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+9°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +6...+8°C.
ИСТОЧНИК KP.RU