В первый весенний день Приморью обещают снег

СЕГОДНЯ 00:15 2019-03-01T00:15:47+03:00

Воздух в крае прогреется до +11°C, сообщает Примпогода

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Сегодня, 1 марта, погоду в Приморье будет определять поле пониженного атмосферного давления. Местами небольшой снег с вероятностью 50%. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...+11°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+9°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +6...+8°C.

ИСТОЧНИК KP.RU