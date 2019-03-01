Таксистку без прав обвиняют в пьяной езде по Владивостоку

СЕГОДНЯ 02:10 2019-03-01T02:10:14+03:00

Девушка просто пыталась подзаработать, когда её остановил инспектор ДПС

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке прокуратура Первомайского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу для горожанки, которая села пьяной за руль.

По версии предварительного расследования, в декабре 2018 года девушка, лишённая права управлять авто, выпила спиртного и села за руль своего авто.

Автоледи планировала поработать таксистом, однако когда она направлялась к клиенту, её остановил инспектор ДПС. Страж порядка потребовал пройти освидетельствование на состояние опьянения, но водитель отказалась. В соответствии с законом это равнозначно тому, что факт опьянения установили.

Учитывая, что в августе 2017 года нарушительница уже платила административный штраф за аналогичное правонарушение, за которое её лишили прав, сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Материалы дела направлены в суд на рассмотрение.

Сейчас в отношении этой же автолюбительницы расследуют ещё одно уголовное дело по аналогичному обвинению.

ИСТОЧНИК KP.RU