Экс-гендир ОАО «Приморсантехмонтаж» получил 9 лет колонии за мошенничество

СЕГОДНЯ 03:21 2019-03-01T03:21:47+03:00

Из собственности компании он вывел два земельных участка площадью более 8,6 тысяч квадратных метров и 4 нежилых здания

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Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю за мошенничество в особо-крупном размере, совершённое организованной группой.

Как установили в суде, на преступление фигурант пошёл, когда занимал должность генерального директора ОАО «Приморсантехмонтаж» (далее - ОАО «ПСТМ»).

Он вошел в состав преступной группы, которую создал его знакомый для того, чтобы похитить имущество предприятия. Вместе с другим участниками орггруппы фигурант оформил документы, благодаря которым вывел из собственности ОАО «ПСТМ» недвижимое имущество, расположенное по ул. Борисенко, 33 в г. Владивостоке.

Два земельных участка площадью более 8,6 тысяч квадратных метров и 4 нежилых здания, общей стоимостью свыше 91 миллионов рублей мошенники зарегистрировали на супругу организатора преступной группы. Однако так им не удалось легализовать добытое преступным путём – все угодили под суд.

Подсудимому назначили 9 лет колонии общего режима

Остальные участники группы были осуждены ранее и получили сроки от 4 до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU