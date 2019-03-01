В почтовых отделениях Приморья стартовали продажи страховых полисов «Антиклещ»

СЕГОДНЯ 03:48 2019-03-01T03:48:35+03:00

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Специалисты Почты России в этом году отмечают повышенный спрос на добровольное страхование здоровья – еще до начала весеннего сезона полис оформили более 300 приморцев.

«Условия программы добровольного страхования «Антиклещ» сохранены в полном объеме. Наличие полиса позволяет застрахованному человеку получить квалифицированную медицинскую помощь на всей территории Приморского края», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

Страховой полис «Антиклещ» доступен во всех приморских отделениях Почты России и гарантирует в течение 12 месяцев застрахованному человеку амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также реабилитационно-восстановительное лечение заболеваний, передающихся через укус клеща, на общую сумму до 250 000 рублей. Его стоимость составляет 390 рублей. Отметим, договор страховой защиты вступает в силу через три календарных дня после его приобретения и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы.

Оформление полиса проводится как операторами в почтовом отделении, так и почтальонами на дому – что удобно пенсионерам и жителям небольших сел, где работают передвижные почтовые отделения. В подтверждении оплаты полиса почтальон вместе со страховым полисом выдает кассовый чек.

Реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству. В течение 5 дней с момента оформления договора страхования клиент имеет право обратиться в страховую компанию (Страховой дом ВСК) для расторжения и возврата уплаченной страховой премии в полном размере.

Получить подробную консультацию о программе добровольного страхования «Антиклещ» можно в ближайшем почтовом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU