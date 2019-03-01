Во Владивостоке таксист на «приусе» улетел с косогора около жилого дома

СЕГОДНЯ 04:18 2019-03-01T04:19:22+03:00

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Сегодня утром, 1 марта во Владивостоке в районе улицы Ладыгина, 1 автомобиль «Тойота Приус» улетел с небольшого косогора.

Автомобиль улетел с косогораФото: dpscontrol_125rus

Фото: dpscontrol_125rus

Машина съехала чуть ли не по ступенькам во дворе дома. Как говорят очевидцы, скорее всего водитель перепутал тормоз и газ, когда парковался. На фото с места происшествия хорошо видно, что автомобиль принадлежит компании такси «Максим», известной своими частыми авариями. В сети уже сейчас ведутся споры о том, насколько опасно ездить на такси этой фирмы.

На месте работает ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU