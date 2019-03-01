Во Владивостоке таксист на «приусе» улетел с косогора около жилого дома
Сегодня утром, 1 марта во Владивостоке в районе улицы Ладыгина, 1 автомобиль «Тойота Приус» улетел с небольшого косогора.
Автомобиль улетел с косогораФото: dpscontrol_125rus
Фото: dpscontrol_125rus
Машина съехала чуть ли не по ступенькам во дворе дома. Как говорят очевидцы, скорее всего водитель перепутал тормоз и газ, когда парковался. На фото с места происшествия хорошо видно, что автомобиль принадлежит компании такси «Максим», известной своими частыми авариями. В сети уже сейчас ведутся споры о том, насколько опасно ездить на такси этой фирмы.
На месте работает ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU