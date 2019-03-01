Приморец сумел отбиться от тигра, но попал под «статью»

СЕГОДНЯ 05:17 2019-03-01T06:21:00+03:00

В хищника он выстрелил, чтобы спасти себе жизнь

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В Приморье возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба УМВД.

По информации ведомства, ранее в полицию Красноармейского района поступило сообщение со «скорой» в селе Новопокровка. Фельдшер рассказала о том, что в медучреждение поступил 61-летний израненный мужчина. Медики диагностировали укушенные раны головы, лица и верхних конечностей. Пострадавший рассказал, что на него напал тигр. Отпугнуть хищника он смог, только выстрелив в того огнестрельного оружия.

Полицейские осмотрели место происшествия. В лесу около урочища ключа «Желтый» они обнаружили охотничий карабин, не зарегистрированный в установленном порядке, и патроны к нему.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.

Мужчине грозит лишиться свободы на срок до трёх лет.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о случившемся в Красноармейском районе. Судя по всему, пострадавший браконьер во время происшествия проверял петли на кабана.

ИСТОЧНИК KP.RU