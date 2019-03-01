Хабаровчанин в розыске зарезал в Приморье приятеля и угодил под суд
Суд Лазовского района вынес обвинительный приговор хабаровчанину, который в Приморье скрывался от правосудия, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По информации ведомства, в августе 2018 года фигурант дела, будучи пьяным, зарезал своего знакомого во время ссоры. Пострадавший скончался от проникающих колото-резаных ран грудной клетки слева и справа с повреждением диафрагмы, печени и истечением крови.
Стоит отметить, что на момент совершения этого преступления, мужчина находился в розыске по уголовному делу, возбуждённому в Хабаровском крае. Там его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Подсудимого признали виновным и назначили 8,5 лет лишения свободы. Наказание частично сложили с приговором Железнодорожного районного суда Хабаровска. Итоговый срок составил 12 лет колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU