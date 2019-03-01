2019-03-01T05:51:02+03:00
Происшествия

Хабаровчанин в розыске зарезал в Приморье приятеля и угодил под суд

Наказания по уголовным делам сложили, мужчина получил 12 лет «строгача»
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:https://myslo.ru/news/criminal/Фото:https://myslo.ru/news/criminal/
Изменить размер текста:

Суд Лазовского района вынес обвинительный приговор хабаровчанину, который в Приморье скрывался от правосудия, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По информации ведомства, в августе 2018 года фигурант дела, будучи пьяным, зарезал своего знакомого во время ссоры. Пострадавший скончался от проникающих колото-резаных ран грудной клетки слева и справа с повреждением диафрагмы, печени и истечением крови.

Стоит отметить, что на момент совершения этого преступления, мужчина находился в розыске по уголовному делу, возбуждённому в Хабаровском крае. Там его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подсудимого признали виновным и назначили 8,5 лет лишения свободы. Наказание частично сложили с приговором Железнодорожного районного суда Хабаровска. Итоговый срок составил 12 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24