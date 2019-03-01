В Приморье подешевели ингредиенты для плова

СЕГОДНЯ 07:24 2019-03-01T07:32:55+03:00

Рис и свинину можно купить в супермаркетах города по сниженным ценам

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В Приморье стремительно подешевели рис и свинина, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По информации департамента лицензирования и торговли, самая выгодная цена на рис – в супермаркете «Реми», за неделю она здесь снизилась до 46,5 рублей за кило.

В супермаркете «Михайловский» же килограмм свинины можно купить за 300 рублей. Цены на остальные социально значимые продукты остались на уровне прошлой недели.

Напомним, губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что поддержка социально незащищенных категорий граждан – это прямая обязанность власти.

ИСТОЧНИК KP.RU