2019-03-01T08:28:27+03:00
Происшествия

Во Владивостоке малолитражка протаранила микроавтобус, авто перевернулось [фото]

В аварии пострадал один из водителей
Милана СОКОЛ
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От удара тяжёлый автомобиль перевернулсяОт удара тяжёлый автомобиль перевернулсяФото: Милана СОКОЛ
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Авария с участием микроавтобуса и малолитражки произошла в пятницу днём, в районе Баляева во Владивостоке.

Причиной происшествия послужили невнимательность одного водителя и торопливость другого. Малолитражка буквально протаранила оппонента, в результате чего тяжёлое авто перевернулось.

Honda Fit взял микрик на таран Фото: Милана СОКОЛ

Honda Fit взял микрик на таранФото: Милана СОКОЛ

Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на месте ДТП и пообщался со свидетелями. Как сообщили очевидцы, Honda Fit двигалась со стороны Луговой в направлении Рудневского моста. Водитель Mitsubishi Delica в это время намеревался повернуть налево. Владелец малолитражки не успел затормозить и на всём ходу протаранил микроавтобус. Силы бокового удара хватило для того, чтобы перевернуть тяжёлую машину. «Микрик» потерял сцепление с дорогой и рухнул на бок, попутно лишившись стёкол и помяв кузов.

Mitsubishi Delica перевернулась Фото: Милана СОКОЛ

Mitsubishi Delica перевернуласьФото: Милана СОКОЛ

Очевидцы вызвали бригаду медиков и инспекторов ГИБДД. Помощь врачей понадобилась водителю Mitsubishi. Парню наложили повязку на голову и он остался на месте ДТП для дальнейшего разбирательства. На аварийном участке довольно быстро образовался транспортный затор. Для освобождения проезжей части пришлось воспользоваться услугами эвакуатора.

Разбитые детали оказались раскиданы по проезжей части Фото: Милана СОКОЛ

Разбитые детали оказались раскиданы по проезжей частиФото: Милана СОКОЛ

Полицейским предстоит установить все подробности случившегося. По словам специалистов, на первый взгляд оба участника аварии трезвы.

Понадобилась помощь эвакутора Фото: Милана СОКОЛ

Понадобилась помощь эвакутораФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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