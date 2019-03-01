Во Владивостоке малолитражка протаранила микроавтобус, авто перевернулось [фото]

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-01T08:28:27+03:00

В аварии пострадал один из водителей

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Авария с участием микроавтобуса и малолитражки произошла в пятницу днём, в районе Баляева во Владивостоке.

Причиной происшествия послужили невнимательность одного водителя и торопливость другого. Малолитражка буквально протаранила оппонента, в результате чего тяжёлое авто перевернулось.

Honda Fit взял микрик на таранФото: Милана СОКОЛ

Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на месте ДТП и пообщался со свидетелями. Как сообщили очевидцы, Honda Fit двигалась со стороны Луговой в направлении Рудневского моста. Водитель Mitsubishi Delica в это время намеревался повернуть налево. Владелец малолитражки не успел затормозить и на всём ходу протаранил микроавтобус. Силы бокового удара хватило для того, чтобы перевернуть тяжёлую машину. «Микрик» потерял сцепление с дорогой и рухнул на бок, попутно лишившись стёкол и помяв кузов.

Mitsubishi Delica перевернуласьФото: Милана СОКОЛ

Очевидцы вызвали бригаду медиков и инспекторов ГИБДД. Помощь врачей понадобилась водителю Mitsubishi. Парню наложили повязку на голову и он остался на месте ДТП для дальнейшего разбирательства. На аварийном участке довольно быстро образовался транспортный затор. Для освобождения проезжей части пришлось воспользоваться услугами эвакуатора.

Разбитые детали оказались раскиданы по проезжей частиФото: Милана СОКОЛ

Полицейским предстоит установить все подробности случившегося. По словам специалистов, на первый взгляд оба участника аварии трезвы.

Понадобилась помощь эвакутораФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU