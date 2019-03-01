Из Хабаровска в Приморье «заплыла» солёная кета с кишечной палочкой

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-01T08:25:43+03:00

Уровень бактериальной обсеменённости в продукте был превышен в 260 раз

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В партии солёной кеты от производителя из Хабаровского края специалисты Россельхознадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Пробы отбирали от партии, поставленной в Приморье. Анализ показал, что уровень бактериальной обсеменённости в рыбе превышен в 260 раз.

По результатам лабораторных испытаний продукцию признали не отвечающей требованиям Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

По словам специалистов «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории», такое могло произойти из-за нарушения правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.

Отметим, из-за того, что продукция не подвергается термообработке, её употребление может вызвать тяжёлое пищевое отравление.

Результаты исследований внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Информация доведена до производителя, чтобы тот предотвратил реализацию для небезопасной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU