Молодые певицы представят Владивосток в шоу «Песни» на ТНТ

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-01T08:51:10+03:00

Анастасия Мещерякова и Арина Карманова выйдут на сцену шоу «Песни» в эту субботу, 2 марта

Сразу две приморские девушки попытаются впечатлить Тимати и Басту в эту субботу

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Анастасия Мещерякова и Арина Карманова выйдут на сцену шоу «Песни» в эту субботу, 2 марта.

Анастасия Мещерякова, известная как Mescheryakova, попала в шоу благодаря голосованию в популярной социальной сети. За конкурсное видео, в котором девушка исполнила отрывок из песни «На песке без времени», проголосовали более 11 тысяч пользователей.

Юная исполнительница Арина Карманова, выступающая под псевдонимом NEАРИНАМЕNЯ, также попытается покорить зрителей своими песнями. Девушка пока не определилась, в каком жанре ее музыка, она ищет себя и хочет попробовать разные направления.

– Смысл моего псевдонима в том, что, наверное, людям стоит слушать. Слушать и слышать, – говорит Арина, – Я пришла на шоу «Песни» ради песен – услышать чужие, показать свои. Ведь человек, который может написать песню, может чувствовать и слышать. На проекте я не увидела шоу, здесь люди живут музыкой.

Анастасия Мещерякова и Арина Карманова выйдут на сцену шоу «Песни» в эту субботу, 2 марта

Напомним, 16 февраля на телеканале ТНТ стартовал второй сезон шоу «Песни», в котором Тимати и Баста помогают самым разным музыкантам со всей России и не только пробиваться на большую сцену со своими авторскими треками. Победитель второго сезона шоу «Песни» получит контракт с Black Star или «Газгольдер» и 5 миллионов рублей.

Смотрите шоу «Песни» каждую субботу в 20.00 на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU