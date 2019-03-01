2019-03-01T10:20:24+03:00
Общество

Ящур отступил от ферм и подворий Приморья

Власти готовятся снять карантин
Софья КУЧИНА
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В Приморье снимут карантин по ящуруВ Приморье снимут карантин по ящуруФото: primorsky.ru
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В Приморье ликвидированы все очаги заболевания ящуром, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По словам руководителя краевой государственной ветеринарной инспекции Дмитрия Кузина, сейчас в шести муниципальных районах Приморья проводятся подготовительные мероприятия по снятию карантина.

- Все очаги заболевания ящуром ликвидированы. Готовимся снять карантин в Уссурийске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Октябрьском, Михайловском и Спасском районах, - заявил чиновник.

Он, также, отметил, что теперь для предупреждения подобных ситуаций, восприимчивых животных будут вакцинировать круглый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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