Спасатели и синоптики Приморья призывают рыбаков не выходить на лёд

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-01T10:45:09+03:00

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В этом году из-за аномально тёплой погоды в феврале лёд в заливе Петра Великого начал разрушаться гораздо раньше обычного. Уже сейчас практически не осталось плавучего льда в Амурском и Уссурийском заливах, припайный лёд начал активно разрушаться, структура льда становится рыхлой.

В Амурском заливе ещё сохраняется припайный неоднородный лёд толщиной 40–60 сантиметров, в открытой части 25–40 сантиметров, местами тонкий 10–15 сантиметров. Лёд всё ещё стоит к северу от острова Попова, у западного побережья его граница примыкает к северу бухты Перевозная.

В Уссурийском заливе большая часть припайного льда разрушилась, разрушенный припай выносится в виде обломков белого льда из бухт северо-восточного побережья. В бухтах на северо-востоке залива у побережья толщина припайного льда составляет 30–50 сантиметров, в открытой части 10–15, местами 5–10 сантиметров.

В проливе Босфор Восточный осталось незначительное количество припайного белого льда вдоль побережья острова Русский. Существенно разрушился лёд в бухте Находка, бухты Врангель и Козьмина очистились ото льда. В заливе Посьета припайный серо-белый, белый лёд сохраняется в бухтах Новгородская и Экспедиции.

Синоптики предупреждают, из-за потепления лёд начал разрушаться, его структура стала рыхлой. С периодическим переходом ветра к южному направлению и под действием приливов припайный лёд начинает разрушаться. Спасатели рекомендуют рыбакам не удаляться далеко от берега при выходе на лёд.

- Стоит осознавать, что выход на лёд в настоящее время представляет собой угрозу для жизни. Вода – это стихия, не прощающая ошибок и беспечность здесь недопустима, – отмечает главный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU