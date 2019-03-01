Крупную партию контрафактных «калашей» из Китая задержали на границе Приморья

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-01T11:03:03+03:00

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Находкинская таможня выявила контрафактную партию игрушечных автоматов Калашникова, сообщает пресс-служба ДВТУ.

144 контрафактных автомата, маркированных товарным знаком «АК 47», таможенники выявили в порту Восточный. Игрушки заказала из Китая новосибирская фирма. Правообладатель товарного знака «АК 47» компания АО «Концерн Калашников» сообщила, что игрушки ввезли без их разрешения, и попросила таможню возбудить дело об административном правонарушении.

Игрушечное оружие на сумму более 300 тысяч рублей задержали. В отношении фирмы-декларанта возбудили дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП России (незаконное использование товарного знака). Статья предусматривает штраф с конфискацией товара. После того как расследование завершится, дело передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU