Крупную партию контрафактных «калашей» из Китая задержали на границе Приморья
Находкинская таможня выявила контрафактную партию игрушечных автоматов Калашникова, сообщает пресс-служба ДВТУ.
144 контрафактных автомата, маркированных товарным знаком «АК 47», таможенники выявили в порту Восточный. Игрушки заказала из Китая новосибирская фирма. Правообладатель товарного знака «АК 47» компания АО «Концерн Калашников» сообщила, что игрушки ввезли без их разрешения, и попросила таможню возбудить дело об административном правонарушении.
Игрушечное оружие на сумму более 300 тысяч рублей задержали. В отношении фирмы-декларанта возбудили дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП России (незаконное использование товарного знака). Статья предусматривает штраф с конфискацией товара. После того как расследование завершится, дело передадут в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU