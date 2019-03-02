Погода во Владивостоке порадует всех, кроме рыбаков

СЕГОДНЯ 02:50 2019-03-02T02:50:17+03:00

Им сейчас слишком опасно выходить на лёд Амурского и Уссурийского заливов

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В эту субботу, 2 марта, в Приморском крае сохраняется плюсовая температура. По информации сайта primpogoda.ru, погоду в регионе определяет поле повышенного атмосферного давления. При этом – ни дождя, ни снега. А температура воздуха – от нуля до +11.

Во Владивостоке сегодня - переменная облачность, +4...+6°C. Юго-западный, южный умеренный ветер ( вечером - до сильного).

В Уссурийске с ветром и отсутствием осадков – похожая ситуация, зато воздух прогреется до 10 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Южный умеренный ветер и +5...+7°C.

Накануне «Комсомольская правда» вместе с синоптиками и спасателями предупредила любителей посидеть на льду Амурского и Уссурийского заливов: сейчас ехать туда за рыбкой опасно.

По данным многолетних наблюдений, самым холодным этот день во Владивостоке был в 1971 году – минус 21 градус. А самым тёплым - в 1998 году, плюс 10. Также интересно, что за время наблюдений с 1917 года 2 марта 22 раза шёл снег, и семь раз была метель.

ИСТОЧНИК KP.RU