2019-03-02T03:38:50+03:00
Общество

В новом торговом центре Владивостока произошло ДТП

«В трубки меньше залипать нада», - комментируют горожане в соцсетях
Ксения КРЫМОВА
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«Когда накупил всякого …, и несёшься домой, чтобы скорее распаковать», - комментируют в соцсетях«Когда накупил всякого …, и несёшься домой, чтобы скорее распаковать», - комментируют в соцсетяхФото: dps.control
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1 марта, на следующий день после открытия самого крупного во Владивостоке торгового центра «Калина Молл», там произошло дорожно-транспортное происшествие. Судя по сообщениям в соцсетях, это первое ДТП на территории нового торгово-выставочного комплекса. Столкнулись два легковых автомобиля – хэтчбэк и кроссовер.

По информации dps.control, произошло это на парковке, на втором этаже.

- В4. В5 – ранили, - иронично комментирует автор поста, видимо, игравший в детстве в «Морской бой».

Подписчики страницы тоже не смогли промолчать и оставили разные комментарии – от просто смайликов до критических отзывов: «Когда накупил всякого …, и несёшься домой, чтобы скорее распаковать», «Ну как бы открытие же, надо чтоб все было в первый день», «В трубки меньше залипать нада», «Проклятое место», «Ха, там еще найти нужно свое авто)))», «Обмыли открытие». Редакция «КП» - Владивосток» сохранила орфографию и пунктуацию горожан, прокомментировавших ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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