2019-03-02T04:49:20+03:00
Общество

До 2026 года в Приморье заменят почти 2 тысячи лифтов

Накануне комиссия приняла 9 лифтов на Толстого во Владивостоке
Ксения КРЫМОВА
Поделиться:
Нужно заменить все лифты, отработавшие больше 25 летНужно заменить все лифты, отработавшие больше 25 летФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
Изменить размер текста:

До 2026 года в Приморском крае запланирована замена почти двух тысяч лифтов. Это связано с тем, что вступил в силу технический регламент таможенного союза о запрете эксплуатации лифтов, отработавших четверть века.

Бывший мэр Находки, а сейчас - исполняющий обязанности директора регионального фонда капремонта Андрей Горелов рассказал, что совместно с администрацией края работает над программой ускоренной замены лифтов:

- Сейчас Щербинский лифтостроительный завод ведёт замену 123 лифтов в 44 домах, объявлен аукцион ещё на 36 лифтов. Помимо этого, в 2019 году планируем включить в программу дополнительно 300 лифтов. Рассматривается вопрос о софинансировании из регионального и федерального бюджетов.

Один из свежих примеров уже проведённой замены – многоэтажный дом №25 на улице Толстого во Владивостоке. Там за два месяца подрядчик обновил девять грузоподъёмных устройств.

- Качество устраивает всех, в том числе управляющую компанию, которой предстоит эксплуатировать лифтовое оборудование. В ближайшие дни будет оформлена разрешительная документация в Ростехнадзоре, после чего жильцы дома смогут ими пользоваться, – цитирует Андрея Горелова пресс-служба администрации Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Хабаровск-Владивосток столкнулись два большегруза
В Приморье зарегистрировали 13 лесных пожаров
«Вы мне разбили машину»: на Патрокле аэросани забросали камнями «Хонду»
В новом торговом центре Владивостока произошло ДТП
Погода во Владивостоке порадует всех, кроме рыбаков
Крупную партию контрафактных «калашей» из Китая задержали на границе Приморья
Спасатели и синоптики Приморья призывают рыбаков не выходить на лёд
Ящур отступил от ферм и подворий Приморья
Молодые певицы представят Владивосток в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
Во Владивостоке малолитражка протаранила микроавтобус, авто перевернулось [фото]
Из Хабаровска в Приморье «заплыла» солёная кета с кишечной палочкой
В Приморье подешевели ингредиенты для плова
Хабаровчанин в розыске зарезал в Приморье приятеля и угодил под суд
Приморец сумел отбиться от тигра, но попал под «статью»
Во Владивостоке таксист на «приусе» улетел с косогора около жилого дома
В почтовых отделениях Приморья стартовали продажи страховых полисов «Антиклещ»
Экс-гендир ОАО «Приморсантехмонтаж» получил 9 лет колонии за мошенничество
Таксистку без прав обвиняют в пьяной езде по Владивостоку
В первый весенний день Приморью обещают снег