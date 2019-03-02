До 2026 года в Приморье заменят почти 2 тысячи лифтов

СЕГОДНЯ 04:49 2019-03-02T04:49:20+03:00

Нужно заменить все лифты, отработавшие больше 25 лет Фото: Вилитарий ФИЛАТОВ

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До 2026 года в Приморском крае запланирована замена почти двух тысяч лифтов. Это связано с тем, что вступил в силу технический регламент таможенного союза о запрете эксплуатации лифтов, отработавших четверть века.

Бывший мэр Находки, а сейчас - исполняющий обязанности директора регионального фонда капремонта Андрей Горелов рассказал, что совместно с администрацией края работает над программой ускоренной замены лифтов:

- Сейчас Щербинский лифтостроительный завод ведёт замену 123 лифтов в 44 домах, объявлен аукцион ещё на 36 лифтов. Помимо этого, в 2019 году планируем включить в программу дополнительно 300 лифтов. Рассматривается вопрос о софинансировании из регионального и федерального бюджетов.

Один из свежих примеров уже проведённой замены – многоэтажный дом №25 на улице Толстого во Владивостоке. Там за два месяца подрядчик обновил девять грузоподъёмных устройств.

- Качество устраивает всех, в том числе управляющую компанию, которой предстоит эксплуатировать лифтовое оборудование. В ближайшие дни будет оформлена разрешительная документация в Ростехнадзоре, после чего жильцы дома смогут ими пользоваться, – цитирует Андрея Горелова пресс-служба администрации Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU