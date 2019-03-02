2019-03-02T05:44:36+03:00
Происшествия

«Вы мне разбили машину»: на Патрокле аэросани забросали камнями «Хонду»

По словам владелицы легковой машины, перед ней даже не извинились
Ксения КРЫМОВА
Поделиться:
До этого инцидента жительница Владивостока часто приезжала на Патрокл. Фото: instagram.com/ avtopatrul_infoДо этого инцидента жительница Владивостока часто приезжала на Патрокл. Фото: instagram.com/ avtopatrul_info
Изменить размер текста:

На берегу бухты Патрокл во Владивостоке произошёл конфликт. Женщина средних лет по имени Лариса рассказала сотрудникам программы «Автопатруль», что по привычке приехала с сестрой к морю отдохнуть, но им помешали. От винта находившихся рядом аэросаней отлетел камень и разбил стекло легковой машины Honda CRV. При этом владельцы аэросаней сказали, что «так и было» и уехали с места происшествия.

- Мы очень часто отдыхаем с сестрёнкой на Патрокле. Поставили машину и, наверно, минут через десять со стороны моря на большой скорости, без всяких предупреждений, вылетела вот эта вот большая амфибия. У неё очень сильно работал мотор: была пыль и очень много шума, летели камни. Мы отошли, и женщина с ребёнком убежала, - пожаловалась владелица легковушки.

По её словам, водитель на жалобы никак не отреагировал. Перед ней даже не извинились и никак не отреагировали, когда женщина дала понять – отлетевшие в «Хонду» камни разбили стекло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Хабаровск-Владивосток столкнулись два большегруза
В Приморье зарегистрировали 13 лесных пожаров
До 2026 года в Приморье заменят почти 2 тысячи лифтов
В новом торговом центре Владивостока произошло ДТП
Погода во Владивостоке порадует всех, кроме рыбаков
Крупную партию контрафактных «калашей» из Китая задержали на границе Приморья
Спасатели и синоптики Приморья призывают рыбаков не выходить на лёд
Ящур отступил от ферм и подворий Приморья
Молодые певицы представят Владивосток в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
Во Владивостоке малолитражка протаранила микроавтобус, авто перевернулось [фото]
Из Хабаровска в Приморье «заплыла» солёная кета с кишечной палочкой
В Приморье подешевели ингредиенты для плова
Хабаровчанин в розыске зарезал в Приморье приятеля и угодил под суд
Приморец сумел отбиться от тигра, но попал под «статью»
Во Владивостоке таксист на «приусе» улетел с косогора около жилого дома
В почтовых отделениях Приморья стартовали продажи страховых полисов «Антиклещ»
Экс-гендир ОАО «Приморсантехмонтаж» получил 9 лет колонии за мошенничество
Таксистку без прав обвиняют в пьяной езде по Владивостоку
В первый весенний день Приморью обещают снег