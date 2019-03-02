«Вы мне разбили машину»: на Патрокле аэросани забросали камнями «Хонду»

СЕГОДНЯ 05:40 2019-03-02T05:44:36+03:00

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На берегу бухты Патрокл во Владивостоке произошёл конфликт. Женщина средних лет по имени Лариса рассказала сотрудникам программы «Автопатруль», что по привычке приехала с сестрой к морю отдохнуть, но им помешали. От винта находившихся рядом аэросаней отлетел камень и разбил стекло легковой машины Honda CRV. При этом владельцы аэросаней сказали, что «так и было» и уехали с места происшествия.

- Мы очень часто отдыхаем с сестрёнкой на Патрокле. Поставили машину и, наверно, минут через десять со стороны моря на большой скорости, без всяких предупреждений, вылетела вот эта вот большая амфибия. У неё очень сильно работал мотор: была пыль и очень много шума, летели камни. Мы отошли, и женщина с ребёнком убежала, - пожаловалась владелица легковушки.

По её словам, водитель на жалобы никак не отреагировал. Перед ней даже не извинились и никак не отреагировали, когда женщина дала понять – отлетевшие в «Хонду» камни разбили стекло.

ИСТОЧНИК KP.RU